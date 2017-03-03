  • BIST 89.518
  • Altın 146,997
  • Dolar 3,7239
  • Euro 3,9165
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C

Kanseri Triatlon İle Aşan Sporcuya Destek

» »
Kanseri Triatlon İle Aşan Sporcuya Destek
Omurilik kanserini iki yıl içinde dört kez yenen triatlon sporcusu Mert Şişman'a sponsorluk desteği sağlandı.

Omurilik kanserini iki yıl içinde dört kez yenen triatlon sporcusu Mert Şişman'a sponsorluk desteği sağlandı.

Omurilik kanserini iki yıl içerisinde dört defa yenen Şişman, ulusal ve uluslararası yarışmalarda Radyospor'un katkılarıyla yarışacak. Mert Şişman'ın katılacağı ilk önemli yarış ise 5 Mart 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan Runatolia Maratonu olacak.

Hayatındaki en önemli zorlukla 28 yaşında karşılaşan ve omurilik kanserini profesyonel spora adım atarak yenen Mert Şişman, kariyerinin bundan sonraki başarılarına Radyospor'un desteğiyle adım atacak.

Hastalığını öğrendiği dönemde sosyal medyada karşısına çıkan triatlon videoları sayesinde tedavi sürecini aktif spor yaparak geçiren Mert Şişman, önümüzdeki günlerde hem ulusal hem de uluslararası triatlon yarışlarına katılacak.

Triatlonu kurtarıcısı olarak tanımlayan Mert Şişman, kanserle mücadele eden bireylere ilham vermek adına hikayesini kendi blog sitesinde de anlatıyor.

Şişman, kendi blog sitesinde kanser olduğunu öğrendiği dönemdeki duygularını, triatlonla tanışma sürecini, hem tedavi seanslarının hem de triatlon antrenmanlarının aynı dönemde olması nedeniyle yaşadığı zorlukları ve katıldığı yarışlarla ilgili özel hikayeleri sporseverlerle paylaşıyor.

Runatolia Maratonu'nda 21 kilometrelik parkurda yarışacak

Mert Şişman, Radyospor'un desteğiyle ilk olarak Antalya'da 5 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Runatolia Maratonu'nda 21 kilometrelik yarı maraton parkurunda yarıştıktan sonra Mayıs ayında da Wings for Life İzmir'e katılacak.

2017 yılı sonuna kadar pek çok ulusal ve uluslararası yarışmaya katılacak olan Mert Şişman'ı yoğun bir program bekliyor.

Şişman, triatlon organizasyonlarının yanı sıra yüzme yarışlarında da boy gösterecek. Mert Şişman'ın 2017 yılı yarışma programı şöyle:

- 5 Mart: Runatolia Maratonu (Antalya)

- 7 Mayıs: Wings for Life İzmir

- 3 Haziran: Ayvalık Triatlonu (olimpik mesafe)

- 2 Temmuz: Meis - Kaş Açıksu Yüzme Yarışı

- 23 Temmuz: Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

- 12 Ağustos: İstanbul Triatlonu (sprint mesafe)

- 9 Eylül: Eğirdir Triatlonu Türkiye Şampiyonası Finali (olimpik mesafe)

- 30 Eylül: Alanya Triatlonu Avrupa Şampiyonası Finali (sprint mesafe)

- 15 Ekim: Gloria Ironman 70.3 Turkey

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramos: “Atiker Konyaspor Maçı Hayati Önem Taşıyor”03 Mart 2017 Cuma 10:28
  • Bursaspor Kritik Sınavda03 Mart 2017 Cuma 10:08
  • Beşiktaş Hedefi Belirledi03 Mart 2017 Cuma 09:58
  • Tosfed Yöneticileri Bakan Kılıç’ı Ziyaret Etti03 Mart 2017 Cuma 09:44
  • Satrançta Hamle Sırası Kadınlarda03 Mart 2017 Cuma 09:44
  • İhlas Koleji Sporcusu Milli Takıma Seçildi03 Mart 2017 Cuma 09:38
  • Gençler Kız-erkek Bölgesel Eleme Yarışmaları Rize’de Başladı03 Mart 2017 Cuma 09:23
  • Torres Korkuttu03 Mart 2017 Cuma 08:58
  • Galatasaray Çift Antrenman Yaptı02 Mart 2017 Perşembe 22:53
  • Ertürk: "Uyduruk Bir Kararla Yediğimiz Bir Golle Tüm Konsantrasyonumuz Bozuldu"02 Mart 2017 Perşembe 22:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti