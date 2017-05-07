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Kanserojen İçeren Borular Değiştiriliyor

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Kanserojen İçeren Borular Değiştiriliyor
Ceylanpınar'da sürdürülen Prestij cadde çalışmaları kapsamında tespit edilen kanserojen etkili asbestli su borularının değişimi tüm hızıyla devam...

Ceylanpınar'da sürdürülen Prestij cadde çalışmaları kapsamında tespit edilen kanserojen etkili asbestli su borularının değişimi tüm hızıyla devam ediyor.

Prestij cadde çalışmaları kapsamında yaklaşık bin 350 metre uzunluğundaki asbestli borular sökülerek yerine son teknoloji sağlıklı borular döşeniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkanı, asbestli su borularının değişiminde sona yaklaşıldığını belirtti. Kansorejen madde içeren asbestli su borularla yaklaşık 15 yıldır kanserojen su içirildiğini ifade eden Başkan Atilla, "Prestij cadde yol çalışmalarımızda biz bunun farkına vardık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizle hemen temasa girdik ve çalışmalara başladık. Şehrimizin ana su borusunu değiştirmiş olduk. Bugün bu çalışmamız tamamlanarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Ceylanpınarlı hemşehrilerimiz kanserojen olmayan sağlıklı su borularından sularını içecekler" dedi.

Prestij cadde çalışmalarını da değinen ve yolların yapılmaması ile ilgili eleştirilere de cevap veren Başkan Atilla, "Bazı vatandaşlarımız yolun gecikmesine tepki gösteriyor. Bu iş makineleri ile yollar tekrar kazılıyor. Şimdi biz sıcak asfaltımızı yapmış olsaydık, bir müddet sonra tekrar asfaltı kazmış olsaydık, bu kez, "İki ay sonra tekrar kazılacaktı, neden asfalt yaptınız" denirdi. Art niyetliler bu tarz söylemlerde bulunacak. Allah'a şükür çalışmalarımız tamamlanıyor. Hemşehrilerimiz bundan sonra pırıl pırıl hijyenik tertemiz bir su içecek ve kullanacaklar. ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Biz hizmet için varız, her zaman Allah'ın izniyle Ceylanpınarlı hemşehrilerimizi hizmetle buluşturacağız, hizmetle tanıştıracağız. Hizmete ve yolumuza davam ediyoruz. Biz bu nedenle söylenen laflarına bakmıyoruz, kulaklarımız tıkadık. Gözümüz hizmetten başka bir şey görmüyor. Tüm hemşehrilerimize hizmetlerimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kanserojen İçeren Borular Değiştiriliyor

Kanserojen İçeren Borular Değiştiriliyor

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