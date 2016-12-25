  • BIST 76.972
  • Altın 128,258
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Kanyon Köprü’de Son Rötuşlar

» »
Kanyon Köprü’de Son Rötuşlar
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kanyon köprü inşaatında son rötuşların yapıldığını bildirdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kanyon köprü inşaatında son rötuşların yapıldığını bildirdi.

Vergili, yaptığı açıklamada, Karabük'ün sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ve vaat ettikleri projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.

Karabük'ün 5000 evler Mahallesi ile Safranbolu'yu bir birine ağlayacak olan kanyon köprünün 310 bin metrekarelik alanda yapıldığını ifade eden Başkan Vergili, "Karabük'ün değişen çehresinin yeni bir yüzü olacak. Kanyon Park Projesi'nin ilk etabı olan 329 metre toplam açıklıklı, 159 metre öngermeli kiriş ve 170 metre çelik kemer, 12 metre tabliye genişlikli öngermeli kiriş, çelik konstrüksiyon yaya ve araç köprüsünün ilk ayağı olan kanyon köprünün inşaatı son aşamaya geldi. Kanyon Park Projesi'nin ilk ayağı olan kanyon köprü projesinin bitiminin ardından başlayacak olan Kanyon Park Projesi'nde, her yaş grubunun yararlanacağı, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri alanlar olacak. Peyzaj alanı 310 bin metrekare, 17 bin metrekare spor tesisleri, 2 kilometre bisiklet yolu, bin 870 su kanalı bulunuyor. Ayrıca Afet Evleri bölgesine dev dönme dolap ve lunapark, yapay tırmanma duvarı, renk ve koku terasları, adrenalin parkı, çocuk köyü, kaykay pistleri, çeşitli eğlence merkezleri ve su sporlarını yapabilecekleri daha birçok tesis ve alan bulunacak." dedi.

Kanyon Köprü’de Son Rötuşlar

Kanyon Köprü’de Son Rötuşlar

Kanyon Köprü’de Son Rötuşlar

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kelkit’te Tarıma Dayalı İhtisas Osb Yapılacak25 Aralık 2016 Pazar 20:23
  • Kbü’de Âşık Geleneğinin Müzikleri Seslendirildi25 Aralık 2016 Pazar 20:18
  • Zigana Dağının Çehresi Değişecek25 Aralık 2016 Pazar 20:13
  • Iğdır’da Eğitime Kar Engeli25 Aralık 2016 Pazar 20:08
  • Zigana Dağında Geniş Katılımlı Toplantı25 Aralık 2016 Pazar 20:03
  • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Bilgi Yarışması25 Aralık 2016 Pazar 19:58
  • Sandıklı’dan, Halep’e Dev Yardım25 Aralık 2016 Pazar 19:58
  • Çocuk Meclisi Kaymakam Nazlı İle Buluştu25 Aralık 2016 Pazar 18:58
  • “Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni” Yapıldı25 Aralık 2016 Pazar 18:43
  • Bilim Şenliğinde Ödüller Sahiplerini Buldu25 Aralık 2016 Pazar 18:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti