Kapadokya’da Uçuş Yapan Balonlar Festival İçin Filipinler’e Gitti

21. Filipin Uluslararası Sıcak Hava Balonu Festivaline (PIHABF) Kapadokya'da uçuş yapan firmalar da katıldı.

21. Filipin Uluslararası Sıcak Hava Balonu Festivaline (PIHABF) Kapadokya'da uçuş yapan firmalar da katıldı.

Bu yıl 21. si düzenlenen balon festivaline 100 binden fazla yerli ve yabancı kişiler katılacağı beklenirken, Dünya'nın dört bir yanından da Sıcak Hava Balon firmaları katılıyor. Festival 12 Şubat'a kadar devam edecek. PIHABF Organizasyon Genel Sekreteri ve Başkanı Joy Roa, festivalde 31 sıcak hava balonundan 14'ünün Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki ülkelerden olacağını açıkladı. Dünyanın dört bir yanından gelen pilotlar havada hünerlerini sergileyecek. Hava akrobasisi şovlarından birini pilot Sean Clarke gerçekleştirilecek. Filipinler'de uzun yıllardır yapılan festival, turizm ve havacılık sektörünü geliştirmeyi amaçlıyor.