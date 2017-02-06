Kapaklılı iş adamları 'bilet' desteği verdi

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde iş hayatlarını ve yaşamlarını sürdüren gurbetçi Samsunlu işadamları, 51'nci yılı anısına düzenlenen Eşya Piyangosu için bin bilet alarak destek oldular

Samsunspor’un kuruluşunun 51. yılı anısına düzenlenen Eşya Piyangosu biletlerinin satışı sürüyor. Kırmızı-Beyazlı camianın yönetim kurulu üyeleri Abdurrahman Güngör ve Adem Yazıcı, yoğun bir çalışma temposuyla eşya piyangosu biletlerini toptan satmaya başladı. Bu kapsamda Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde yaşayan Samsunlu işadamları, bin bilet alarak Samsunspor'a destek oldular.

20 BİN TL DESTEK OLDULAR

Has Acarlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Bafra Bengü Güreş Ağası Hasan Acar, "Tekirdağ Kapaklı İlçesi'nde iş hayatlarını sürdüren Samsunlu İşadamları olarak bilet aldık. Ben Hasan Acar olarak 400 bilet, Bilal Acar 250 bilet, Zafer Çalışkan 100 bilet, Ceylan Yanar 100 bilet, Şenol Batum 50 bilet, Mustafa Önder 50 bilet ve Yakup Torun 50 bilet almıştır. Bu kapsamda şehrimizin takımı Samsunspor’a 20 Bin TL destekte bulunduk" dedi.

AŞÇI VE HACIOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Bu desteğin sağlamasına öncülük eden ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve SAMKON Onursal Başkanı H. Kaya Aşcı'ya teşekkür eden Güngör ve Yazıcı ise, "İstanbul Bafralılar Derneği Federasyonu (BADEF) Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu ve yönetimine, değerli işadamlarımıza sonsuz şükran ve teşekkürlerimizi sunarız. Alınan her bilet Samsunspor’un daha fazla güçlenmesine neden olacaktır" dediler.