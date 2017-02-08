Kapalı Pazar İçin İlk Kepçe Vuruldu

Körfez Belediyesi tarafından Yukarı Hereke'de yapılması planlanan kapalı pazar projesi için ekipler ilk kepçeyi vurdu.

Körfez Belediyesi tarafından Yukarı Hereke'de yapılması planlanan kapalı pazar projesi için ekipler ilk kepçeyi vurdu.

Kültür merkezi inşaatının tamamlandığı, Ahmed-i Hani Parkı için de çalışmaların aralıksız sürdüğü Yukarı Hereke'de, kapalı pazar projesi için çalışmalar başlandı. Çalışmalar kapsamında ekipler, kapalı pazar alanındaki zemin düzeltme çalışmalarına başladı. Ahmed-i Hani Parkı ile yapımı tamamlanan Kültür Merkezi inşaatı arasındaki alanda yapımına başlanan parkta düzeltme sonrasında temel kazma çalışmalarına başlanacak.