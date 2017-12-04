Kapalı Pazar Yerinde Çalışmalar Sürüyor

Alaplı Belediyesi, Kapalı Pazaryerinde iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Alaplı Belediyesi, Kapalı Pazaryerinde iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kapalı Pazaryerinin açık olan yan cephelerini kapatma çalışmalarının tamamlandığını, şu anda iç ve dış yan cephelerde sıva kaplama çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Sıvanan duvarların boyanacağını ifade eden Başkan Tekin,"Otopark alanı çalışmalarımız da devam ediyor. Bunun yanında, Kapalı Pazaryeri binasının çatısında da bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi, pazaryerini içi, dışı, çevresi, otopark alanları ve sosyal tesisleriyle modern bir görünüme kavuşturacağız. Esnaflarımız da vatandaşlarımız da rahat edecek" dedi.