Zeytinburnu'nda bulunan 2 tane top mermisi uzman ekipler tarafından kontrollü patlatıldığı sırada kapatılan sahil yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Zeytinburnu'nda bulunan 2 tane top mermisi uzman ekipler tarafından kontrollü patlatıldığı sırada kapatılan sahil yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Zeytinburnu Büyükyalı eski tank bakım fabrikası mevkiinde bulunan 2 top mermisi uzman ekipler tarafından kontrollü patlatıldı. Kontrollü patlatma sırasında Kennedy Caddesi'nin trafiğe kapatılması nedeniyle oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi. Görüntülerde, polis ekiplerince alınan geniş güvenlik önlemeleri ve trafiğe kapatılan cadde de yer aldı. Caddenin trafiğe kapatılması nedeniyle sahil yolunda kilometrelerce araç kuyruğu olduğu görüldü.