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Kapı kapı su dağıtıldı

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Kapı kapı su dağıtıldı
Kırıkkale'de iki gün boyunca gece geç saatlere kadar vatandaşların getirdiği bidonlara su dolduran ekiplere vatandaşlar teşekkür etti.

Kırıkkale'de meydan gelen su kesintisinden etkilenen Yahşihan İlçesi'nde, Belediye'nin İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 4 araç ile, Balışeyh ve Delice Belediyeleri'nden talep üzerine yardım amaçlı gelen 2 arozöz ile birlikte toplam 6 araç, ilçe halkının su ihtiyacını giderdi. İki gün boyunca gece geç saatlere kadar vatandaşların getirdiği bidonlara su dolduran ekiplere vatandaşlar teşekkür etti.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, "Maalesef Kırıkkale ve Yahşihan'a su taşıyan ana boruda meydana gelen hasar nedeniyle ilçemizde su kesintisi yaşadık. Hasarın tamirat işlemleri 3 gün sürdü. İlçe halkımızın en az sıkıntı ile sorunu atlatmaları için tüm ekiplerimizle seferber olduk. Balışeyh ve Delice'den aldığımız araç desteği ile filo oluşturduk ve halkımıza su desteğinde bulunduk. Yardımlarından dolayı Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve Delice Belediye Başkanları Turgut Özdem'e teşekkür ederim" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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