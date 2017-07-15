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Kapı Önünde Başından Yaralı Halde Can Çekişirken Bulunan Ahşap Doğramacı Hayatını Kaybetti

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Kapı Önünde Başından Yaralı Halde Can Çekişirken Bulunan Ahşap Doğramacı Hayatını Kaybetti
Antalya'da çalıştığı iş yerinin kapısında başından yaralı olarak bulunan 60 yaşındaki İrfan Uz, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Antalya'da çalıştığı iş yerinin kapısında başından yaralı olarak bulunan 60 yaşındaki İrfan Uz, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Olay anında işyerinde temizlikçi olarak çalışan Mesut isimli bir kişi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 92 Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde 21.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki mobilya atölyesinde doğrama işi yaptığı öğrenilen İrfan Uz'u, çalıştığı işyerinin kapısında başından yaralı can çekişir vaziyete olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uz'a yaklaşık yarım saat müdahalede bulundu ancak kurtaramadı. İşyerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, işyerinde ve binada inceleme başlattı. Mobilya atölyesinde temizlik işiyle uğraştığı ve olay anında aynı işyerinde olduğu öğrenilen Mesut İsimli bir genç ise polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Savcılık, olayın eşinden ayrı yaşayan 1 çocuk babası İrfan Uz'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kapı Önünde Başından Yaralı Halde Can Çekişirken Bulunan Ahşap Doğramacı Hayatını Kaybetti

Kapı Önünde Başından Yaralı Halde Can Çekişirken Bulunan Ahşap Doğramacı Hayatını Kaybetti

Kapı Önünde Başından Yaralı Halde Can Çekişirken Bulunan Ahşap Doğramacı Hayatını Kaybetti

Kapı Önünde Başından Yaralı Halde Can Çekişirken Bulunan Ahşap Doğramacı Hayatını Kaybetti

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