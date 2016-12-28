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Kapıkulede Güvenlik Memurlarına Kaçak İçki Ve Sigara Operasyonu

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Kapıkulede Güvenlik Memurlarına Kaçak İçki Ve Sigara Operasyonu
Edirne'de, Kapıkule Gar Müdürlüğünde görevli 6 güvenlik memuru, gümrük kaçağı malların geçmesine yardımcı oldukları, kendilerine de gümrük kaçağı...

Edirne'de, Kapıkule Gar Müdürlüğünde görevli 6 güvenlik memuru, gümrük kaçağı malların geçmesine yardımcı oldukları, kendilerine de gümrük kaçağı içki ve sigara depoladıkları ve iç piyasaya sattıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Edirne'de, T.C.D.D. Kapıkule Gar Müdürlüğünde bazı güvenlik memurlarının gümrük kaçağı içki ve sigaranın kaçak olarak geçişine göz yumdukları ve bu işlem karşılığında menfaat sağladıkları bilgisini alan polis ekipleri hareket geçti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, bazı güvenlik memurlarının, tren yolu ile yurda giriş-çıkış yapan şahısların beraberinde getirdikleri gümrük kaçağı malların geçmesine yardımcı oldukları, kendilerine de gümrük kaçağı içki ve sigara depoladıkları ve iç piyasaya sattıklarını tespit edildi.

3 ay teknik ve fiziki takip yapıldı

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ile ilgili 3 ay süresince devam eden teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesiyle aralarında devlet memurlarının da olduğu toplam 29 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda 20 Temmuz 2016 gününden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplam 29 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

751 şişe gümrük kaçağı içkiye el konuldu

Soruşturmanın başlangıcından itibaren yapılan operasyonlarda toplam 751 şişe gümrük kaçağı içki, 35 kilogram el yapımı şarap, 56 adet elektronik sigara ve aparatları, 53 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 9 adet 9mm çapında tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 200 adet kurusıkı tabanca fişeği, 32 adet Bulgaristan ülkesine ait içki bandrolü, suçtan elde edildiği değerlendirilen 140 Euro para ele geçilerek el konuldu.

6 güvenlik memuru tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden, 19'unun Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı, Kapıkule Gar Müdürlüğünde görevli memurlar İ.A., M.Ş. A.Y., M.F., H.Ç., S.Ö., ile Sirkeci Gar Müdürlüğünde memur olan T.T. ve bu şahıslarla birlikte hareket eden A.K., H.A., F.S. isimli toplam 10 şüphelinin 27 Aralık 2016 günü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İ.A., M.Ş., A.Y., M.F., S.Ö., T.T. isimli memurların tutuklandığı, H.Ç., A.K., H.A., F.S. isimli şüphelilerin ise haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldığı belirtildi.

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