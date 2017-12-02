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Kapıkule’de Mevlidi Nebi Haftası Kutlama Etkinlikleri

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Kapıkule’de Mevlidi Nebi Haftası Kutlama Etkinlikleri
Mevlidi Nebi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından yurda giriş yapan misafirlere ikramlarda bulunuldu.

Mevlidi Nebi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından yurda giriş yapan misafirlere ikramlarda bulunuldu.

Edirne İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Kapıkule Sınır Kapısına giderek, Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından yurda giriş yapan misafirlere yapılan ikram standını ziyaret etti.

Öğrenciler tarafından İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'a da ikramda bulundu. İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Mevlidi Nebi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında ülkeye gelen misafirlere gül vererek, deva-i misk ve kandil simidi ikram etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Cırıt, ikram standının ardından Gümrük ve Turizm İşletmeleri Kapıkule Bölge Müdürü Ertuğrul Irkıçatal'ı ziyaret etti.

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