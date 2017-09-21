Kapıların Dilini Düşürerek Evlere Giren 3 Kadın Hırsız Yakalandı

Düzce ve çevre illerde hırsızlık olayına karışan 3 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce ve çevre illerde hırsızlık olayına karışan 3 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Düzce'de geçtiğimiz aylarda evlerden hırsızlık yapan ve eşkali Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından tespit edilen 3 kadın, Uzunmustafa Mahallesinde bina zillerini yoklarken karşılarında polisleri görünce kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan Ç.G., Burhaniye Mahallesinde bir evden hırsızlık olayından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. S.K. ve S.U. isimli kadınlar ise Kocaeli'deki iki ikamet hırsızlığına karıştıkları tespit edilmesi üzerine Kocaeli emniyetine teslim edildi. Yakalanan kadınların Eskişehir'de de 2 ikamet hırsızlığında görüntülerinin olduğu tespit edildi.