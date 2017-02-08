Kapkaç Mağduru Yaşlı Kadın: "Ben Nerede Hakkından Geleceğim Onun Ne Gücüm Ne Kuvvetim Var Ki?"

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elindeki torbasını kapkaççıya vermemek için direndiği sırada yola savrulan yaşlı kadın yaşadıklarını...

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elindeki torbasını kapkaççıya vermemek için direndiği sırada yola savrulan yaşlı kadın yaşadıklarını anlattı.

Çorlu'da Silahtarağa Mahallesi Akıncılar Caddesi Fehmi Bey Sokak üzerinde meydana gelen olayda yaşlı kadın kapkaççının saldırısına uğramış, o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde gözaltına alınan olayın şüphelisi Y.D. ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Elindeki torbasını kapkaççıya vermemek için direndiği sırada yola savrulan yaşlı kadın yaşadıklarını anlattı. 73 yaşındaki Hatice Çalışkan "Pazara gittim. Pazardan çıktım. Eşim beni bekliyordu. Ben de elimde poşetle çıktım. Köşede ayakkabıcı dükkanı vardı. Oraya oturdum. Belimden rahatsız olduğum için 5 dakika gidiyorum dinleniyorum. Oturduğum yerden kalkmamla biri geldi elimden torbayı aldı. Oradan biri çıktı geldi yanında da kız vardı ne oldu teyze dedi, biri geldi torbamı aldı gitti dedim. Düşürdü beni gitti. Bir adım ya gittim ya gitmedim yıktı beni. Çocuk peşine düştü bulmuş. Meğerse o ilk defa girmemiş cezaevine, sayısı belirsizmiş ama çocuk yetişene kadar almış cüzdanımı, torbayı atmış. Düştüğüm sırada kolum çatlamış. Beni aldılar karakola götürdüler. Allah razı olsun helal süt emmişler. İyiliklerini çok gördüm. Yalan söylersem Allah şahit. Hastaneye götürdüler, hoş karşılandım. Sen iyiysen karşındaki de iyi olur" dedi.

"Elimden ne gelir ki?"

Torbasında 50 TL kağıt para ile demir paralar olduğunu söyleyen Çalışkan, "Torbanın içinden almış cüzdanı gitmiş. İki 20'lik iki de 5'lik 50 lira vardı bir de demir paralar vardı. Başına ne geleceğini bilmiyorsun ki çıkıyorsun ya nasip döneceğin, bilmiyorsun. Allah'ın emanetini taşıyoruz. Bir gün çıkacak bu nefes ama ne yüzden çıkacağını bilmiyoruz" diye konuştu.

Olay anının görüntülerini izleyen yaşlı kadın, "Ben nerede hakkından geleceğim onu ne gücüm ne kuvvetim var ki? Onun hakkından geleceğim. Elimden ne gelir ki?" dedi.

Yaşlı kadın olaya ilişkin haberi televizyonda da izlediğini belirterek, "Televizyonda da gördüm haberlerde izledim. Bu yaşıma kadar ak gün görmedim yazsam ne defter yeter ne kalem. Sabahtan akşama kadar anlatsam bitmez" diye konuştu.

Çorlu'da Silahtarağa Mahallesi Akıncılar Caddesi Fehmi Bey Sokak üzerinde meydana gelen olayda yaşlı kadın 20 yaşındaki kapkaç şüphelisinin saldırısına uğramış, yolda iki büklüm vaziyette yürüyen yaşlı kadının o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde gözaltına alınan olayın şüphelisi Y.D. ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.