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Kapkaç Zanlılarına Suçüstü

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Kapkaç Zanlılarına Suçüstü
Gaziantep'te 2 şahıs kapkaç ve yankesicilik yöntemi ile çaldıkları cep telefonları satmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te 2 şahıs kapkaç ve yankesicilik yöntemi ile çaldıkları cep telefonları satmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şehitkamil İlçesinde bulunan Karacaoğlan Mahallesinde 2 vatandaşımızın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle alan M.N. ve Z.Ö. isimli şüpheli şahıslar ile söz konusu telefonları satın alan G.Ö. ve R.K. isimli şüpheli şahıslar takip sonucu yakalandı ve ele geçirilen cep telefonları sahiplerine teslim edildi. Ayrıca Şehitkamil İlçesi Nurtepe Mahallesinde bulunan bir internet kafede yan kesicilik suretiyle bir vatandaşımızın cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili de İ.B isimli şüpheli şahıs görevlilerimizce yakalanarak gözaltına alındı. Meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili şüpheli iki şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Yankesicilik olayıyla ilgili de tahkikat devam ediyor" denildi.

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