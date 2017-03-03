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Kapkaç Zanlısı Kaçamadan Yakalandı

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Kapkaç Zanlısı Kaçamadan Yakalandı
Samsun'da yaşlı kadının kapkaç yöntemiyle elindeki çantayı alıp kaçmak isteyen genç, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Samsun'da yaşlı kadının kapkaç yöntemiyle elindeki çantayı alıp kaçmak isteyen genç, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik içesi Soğuksu Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A (18), Aynur S.(77)'nin yanına yaklaşarak elindeki içinde anahtar,kimlik ve bozuk para bulunan el çantasını kapkaç yöntemiyle alıp kaçmak istedi. Yaşlı kadının polisten yardım istemesi üzerine F.A., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan F.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan F.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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