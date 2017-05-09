Kapkaççıya Ev Hapsi Cezası

Adana'da bir kız çocuğunun elindeki cep telefonunu alıp kaçan zanlıya ev hapsi cezası verildi.

Adana'da bir kız çocuğunun elindeki cep telefonunu alıp kaçan zanlıya ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki kız çocuğu S.N.A. bakkaldan ekmek almak için evden çıktı. Kız çocuğuna annesi bir şey olduğunda araması içinde cep telefonunu verdi. Kız çocuğu ara sokaklardan giderken elinde telefon olduğunu gören Mehmet Ö. (22), kızın yanına yaklaşıp elindeki telefonu alıp kaçtı. S.N.A.'nın çığlık atması sonucu vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı çalışmada şüphelinin Mehmet Ö. olduğunu belirledi. Polis tarafından Gürselpaşa Mahallesi'nde yakalanan Mehmet Ö. suçlamayı kabul etmedi ancak kız çocuğu zanlıyı teşhis etti.

İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlıya, nöbetçi mahkemece ev hapsi cezası verildi.