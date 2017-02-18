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Kapkaçtan Yakalandı "Cahillik Ettim, Çocuğum Ben Daha" Dedi

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Kapkaçtan Yakalandı "Cahillik Ettim, Çocuğum Ben Daha" Dedi
Adana'da iki kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı, "Cahillik ettim, çocuğum ben" dedi.

Adana'da iki kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı, "Cahillik ettim, çocuğum ben" dedi. Pişman olduğunu söyleyen zanlı, kadınların zararını karşılayacağını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde bulunan Hayal Park içinde meydana geldi. İddiaya göre; Necati Enes P., 72 yaşındaki Saadet Oymak'ın elinde bulunan cep telefonunu alarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, yaşlı kadının yardım istemesi üzerine durumu polise bildirdi. Ekipler çevrede inceleme yaparken izini kaybettiren Peksöz'ün ikinci kurbanı aynı mahalledeki 78041 Sokak'ta yürüyen Damla Fakıoğlu (25) oldu.

Genç kadının arkasından gelen zanlı Fakıoğlu'nun elinde bulunan cep telefonunu kaptığı gibi kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit ederek kapkaçın arttığı mahallede güvenlik önlemi aldı.

Sivil polisler şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin kapkaç yapan kişiyle aynı kıyafetleri giydiğini fark etti. Bir süre takip ettikleri kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptığı araştırmada zanlının kapkaççı olduğunu tespit etti. Emniyete götürülen Necati Enes P., suçunu itiraf etti. Enes P., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden kapkaç yaptın" sorusu üzerine, "Açlıktan yaptım, açım iş veren yok, yeni iş buldum çalışıp kadınların zararını ödeyeceğim pişmanım. Ben bir cahillik yaptım çocuğum daha" dedi.

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