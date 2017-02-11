Kaplıkaya Köprüsü Gün Sayıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım İlçesi'nde projelendirilen Kaplıkaya Köprüsü, Siteler ve Bağlaraltı mahalleleri birbirine bağlayarak...

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım İlçesi'nde projelendirilen Kaplıkaya Köprüsü, Siteler ve Bağlaraltı mahalleleri birbirine bağlayarak yıllardır konuşulan bir hizmeti daha bölgeye kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım İlçesi'ne yatırımlarıyla değer katmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacivat Deresi üzerinde projelendirilen Kaplıkaya Köprüsü'nün inşaat çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, köprü ile Siteler ve Bağlaraltı mahallelerinin birbirine bağlanacağını, ulaşımın bu alternatif yolla daha da rahatlayacağını söyledi. Bursa'nın rahat ulaşılabilir bir kent olması yolundaki çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirten Başkan Altepe, "Yıldırım'da Kaplıkaya bölgesinde, uzun yıllardır gündemde olan, Siteler ve Bağlaraltı mahallelerini birbirine bağlayan köprüde çalışmalar devam ediyor. Köprüyle Siteler'den Değirmenönü ve Karapınar üzerinden Kestel'e kadar ulaşım sağlanmış olacak" dedi.

Alternatif yol

Başkan Altepe, Kaplıkaya Köprüsü'nün önemli bir alternatif yol olacağına değinerek, "Gidiş ve dönüş yönleri ayrı olan iki köprüyü burada inşa ediyoruz. Toplam 6 milyon TL (6 trilyon) değerinde olan köprünün imalatları sürüyor. Toprağın yapısı ve temelde yaşanan sıkıntıdan dolayı proje değiştirilmişti. Artık o eksikler tamamlandı, betonarme imalatları hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Diğer montajlarıyla birlikte Siteler ile Bağlaraltı mahallelerini Mayıs ayına kadar birbirine bağlamış olacağız. Çift şerit gidiş ve çift şerit geliş yollarıyla ulaşıma açılacak olan köprü, Yıldırım İlçesi'ne ve bölgenin ulaşımına değer katacak" diye konuştu.

Başkan Altepe, Yıldırım ile Kestel'i buluşturacak olan köprünün 3 ayda tamamlanacağını ve Mayıs ayında ulaşıma açılacağını sözlerine ekledi.