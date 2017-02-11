Kaplıkaya Köprüsü Gün Sayıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine yapılan Kaplıkaya köprüsü, Siteler ve Bağlaraltı mahalleleri birbirine bağlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine yapılan Kaplıkaya köprüsü, Siteler ve Bağlaraltı mahalleleri birbirine bağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacivat Deresi üzerinde projelendirilen Kaplıkaya köprüsü inşaatını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, köprü ile Siteler ve Bağlaraltı mahallelerinin birbirine bağlanacağını, ulaşımın bu alternatif yolla daha da rahatlayacağını söyledi. Altepe, "Yıldırım'da Kaplıkaya bölgesinde, uzun yıllardır gündemde olan Siteler ve Bağlaraltı mahallelerini birbirine bağlayacak köprüde çalışmalar devam ediyor. Köprüyle Siteler'den Değirmenönü ve Karapınar üzerinden Kestel'e kadar ulaşım sağlanmış olacak" dedi.

Alternatif yol

Başkan Altepe, Kaplıkaya köprüsünün önemli bir alternatif yol olacağına işaret ederek, "Gidiş ve dönüş yönleri ayrı olan iki köprüyü inşa ediyoruz. Toplam 6 milyon TL değerinde olan köprünün imalatları sürüyor. Toprağın yapısı ve temelde yaşanan sıkıntıdan dolayı proje değiştirilmişti. Artık o eksikler tamamlandı, betonarme imalatları hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Diğer montajlarıyla birlikte Siteler ile Bağlaraltı mahallelerini Mayıs ayına kadar birbirine bağlamış olacağız. Çift şerit gidiş ve çift şerit geliş yollarıyla ulaşıma açılacak olan köprü, Yıldırım İlçesi'ne ve bölgenin ulaşımına değer katacak" diye konuştu.

Recep Altepe, Yıldırım ile Kestel'i buluşturacak olan köprünün mayıs ayında ulaşıma açılacağını sözlerine ekledi.