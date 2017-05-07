  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Kaplumbağayı Ezmemek İçin Manevra Yapınca Takla Attı

» »
Kaplumbağayı Ezmemek İçin Manevra Yapınca Takla Attı
Şanlıurfa-Siverek karayolunda seyir halindeki sürücü, yoldaki kaplumbağayı ezmemek için manevra yapınca, otomobil takla atarak tarlaya uçtu.

Şanlıurfa-Siverek karayolunda seyir halindeki sürücü, yoldaki kaplumbağayı ezmemek için manevra yapınca, otomobil takla atarak tarlaya uçtu.

Alınan bilgilere göre, Siverek yönünden Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan Tuncay Tezcan idaresindeki 21 GN 049 plakalı otomobil, 15'inci kilometrede yoldaki kaplumbağayı ezmemek için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Meydana gelen kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçtaki 5 kişiden Güneş Eren hafif yaralandı. Yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın görgü tanığı Ramazan Polatoğlu, tarlada çalışırken seyir halindeki otomobilin yalpalamaya başladığını söyledi. Bir süre sonra otomobilin takla atarak tarlaya devrildiğini görünce gittiğini ve araçtakilerin kendi imkanlarıyla çıktığını belirtti.

Olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kağıthane’de Silahlı Soygun07 Mayıs 2017 Pazar 12:48
  • Kalp Krizi Geçiren Özel Harekat Polisi Kurtarılamadı07 Mayıs 2017 Pazar 12:28
  • Bafra’da Kanalda Boğulan Şahsın Cesedi Bulundu07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • Antalya’da Trafik Kazası: 2 Ölü07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Fetö’den Gözaltına Alınan 9 Hakim Ve Savcı Adliyeye Sevk Edildi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Bursa’da Gazeteye Silahlı Saldırı Düzenlendi07 Mayıs 2017 Pazar 11:28
  • Tekirdağ’da Düğün Dönüşü Kaza: 4 Yaralı07 Mayıs 2017 Pazar 11:18
  • Polonyalı Turist Denizde Boğularak Öldü07 Mayıs 2017 Pazar 11:18
  • 2015’te Kaybolan Kadının Cesedi, Çuval İçerisinde Gömülmüş Halde Bulundu07 Mayıs 2017 Pazar 11:13
  • Aksaray’da Şüpheli Valiz Paniği07 Mayıs 2017 Pazar 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti