Kaplumbağayı Ezmemek İçin Manevra Yapınca Takla Attı

Şanlıurfa-Siverek karayolunda seyir halindeki sürücü, yoldaki kaplumbağayı ezmemek için manevra yapınca, otomobil takla atarak tarlaya uçtu.

Şanlıurfa-Siverek karayolunda seyir halindeki sürücü, yoldaki kaplumbağayı ezmemek için manevra yapınca, otomobil takla atarak tarlaya uçtu.

Alınan bilgilere göre, Siverek yönünden Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan Tuncay Tezcan idaresindeki 21 GN 049 plakalı otomobil, 15'inci kilometrede yoldaki kaplumbağayı ezmemek için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Meydana gelen kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçtaki 5 kişiden Güneş Eren hafif yaralandı. Yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın görgü tanığı Ramazan Polatoğlu, tarlada çalışırken seyir halindeki otomobilin yalpalamaya başladığını söyledi. Bir süre sonra otomobilin takla atarak tarlaya devrildiğini görünce gittiğini ve araçtakilerin kendi imkanlarıyla çıktığını belirtti.

Olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.