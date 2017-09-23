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Kaptid Başkanı Dinler: “Ay Lav Yu Tuu Mardin’de Değil Kapadokya’da Çekildi”

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Kaptid Başkanı Dinler: “Ay Lav Yu Tuu Mardin’de Değil Kapadokya’da Çekildi”
Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler, "Ay Lav Yu Tuu" dizisinin Mardin'de çekildiği açıklamasına tepki gösterdi.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler, "Ay Lav Yu Tuu" dizisinin Mardin'de çekildiği açıklamasına tepki gösterdi.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada, "Kapadokya hepimizin bildiği gibi yer üstü ve yer altı zenginlikleri, ayrıca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olması sebebiyle de tarih ve kültür kokan dünyanın ve Türkiye'nin gözbebeği, eşi benzeri olmayan bir bölgedir. Kapadokya'nın bu doğa üstü güzellikleri ile adeta bir "Doğal Film Platosu" olması ve buna ilaveten ulaşım kolaylığı, altyapısı, halkın yeni kültürlere yatkınlığı ve turistik işletmelerinin kaliteli olması nedeniyle yerli ve yabancı film/dizi yapımcılarının yıllardır gözdesi konumunda bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü birçok sinemacı gibi Sermiyan Midyat yönetmen, senarist ve başrol oyuncusu olarak yer aldığı "Ay Lav Yu Tuu" isimli filmini Kapadokya'da (ağırlıklı olarak Ürgüp - Karain Köyü ve Ürgüp - Akçaören köyü) çekmiştir ve Kapadokyalı yerel halkı figüran olarak kullanmıştır. Fakat her ne hikmetse, filmin hiçbir tanıtımında, basın bildirisinde, 21 Eylül'de yapılan Gala'sında Kapadokya'nın K'sinın adı bile geçmemektedir. Öbür yandan 22 Eylül tarihli bir gazetenin ekinde aynen şu ifadeler almaktadır; "Çekimleri Mardin - Midyat'ta 6 haftada gerçekleştirilen filmin yılın iddialı komedi sinema filmleri arasında yerini almaya hazırlanıyor'. Kapadokya'nın adı ne zamandan beri Mardin - Midyat oldu Sayın Sermiyan Midyat? Madem filmi Mardin'de çekmek istiyordun neden orada çekmedin Sayın Midyat? Kapadokya'nın doğal güzelliklerini kullanacaksın, Türkiye'nin en güvenli bölgesi olan Kapadokya'da film çekimi yapacaksın ama kendi aklınca kendi memleketinin reklamını yapıp filmi "Mardin - Midyat'ta çektim" diyeceksin öyle mi Sayın Midyat? Sence Kapadokya'ya ve Kapadokya halkına bir özür borçlu değil misin" dedi.

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