Kapuzbaşı İçin Master Plan Yapılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yahyalı heyetinin ziyaretinde ilçeye yaptıkları yatırımları anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yahyalı heyetinin ziyaretinde ilçeye yaptıkları yatırımları anlattı. Başkan Çelik, Kayseri'nin önemli değerlerinden Kapuzbaşı Şelaleleri için master plan çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Yahyalı'ya yapmış olduğu hizmetler nedeniyle Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür eden İlçe Başkanı Türkmenoğlu, "Yahyalı'ya ilginiz olduğunu ve değer verdiğinizi biliyoruz. Bize her zaman destek olacağınıza inanıyoruz" dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye yaptığı hizmetler hakkında bilgi vererek, "İlçemize yapmış olduğunuz sayılmayacak kadar güzellikler var. 3,5 milyon TL'ye mal olacak olan Yahyalı Meydan Projesi'ni ilçe olarak unutamayacağız. Turizm ilçemiz Yahyalı'ya çok büyük katma değeri olacağına inanıyorum. İnşaat halindeyken bile güzelliğine şahidiz. İlçe halkımızın da teşekkürlerini getirdim. Ayrıca, Kapuzbaşı Turizm Master Planı ile ilgili destek verdiniz ve ev sahipliği yaptınız. Talimatlarınızla daire başkanlarımız ilgileniyor. Siz İstanbul'dayken toplantı yaptık ve projenin sonuna geldik. Çalışmalar devam ediyor. Bunlar dışında da yatırımlar saymakla bitmez. Hepsi için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yahyalı heyetinin nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik de ilçede genç ve dinamik bir teşkilat oluşturulduğunu belirterek yeni ilçe yönetimine başarılar diledi. 2019 seçimlerinde Yahyalı'nin yine kendine düşeni yapacağından kuşku duymadığını dile getiren Başkan Çelik, "Yahyalı rekorlar kıran bir ilçemiz. Ankara'ya, Genel Merkeze gittiğimizde Yahyalı'nın adı geçtiğinde göğsümüz kabarıyor" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye de hiçbir belediyenin yapmadığı kadar ilçelere yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "İlçelerin kalkınması anlamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi kadar çalışan, hizmet eden bir başka belediye bulamazsınız. İlçeleri şehir merkezi gibi prestijli bir hale getirmek için çalışıyoruz. Meydanlar bir ilçenin vitrini. Yahyalı Meydanı için çalışmalara başladık, inşallah tamamlanınca hep beraber açacağız. Kayseri'yi anlatırken tarihi zengin şehir, mutfağı zengin şehir, doğası zengin şehir, gönlü zengin şehir diyoruz. Doğası zengin dediğimizde altını doldurmamız, altyapısı başta olmak üzere her yatırımı yapmamız gerekiyor. Erciyes Master Planı gibi, Kapuzbaşı Master Planını da önümüzdeki süreçte inşallah tamamlayacağız" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Mustafa Çelik'e Yahyalı kilimi hediye edildi.