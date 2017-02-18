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Kar Kalınlığının 3 Metreyi Bulduğu Camili’de Hasta Kurtarma Operasyonu

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Kar Kalınlığının 3 Metreyi Bulduğu Camili’de Hasta Kurtarma Operasyonu
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili köyünde yaşayan tansiyon hastası 80 yaşındaki Mevlüt Özaydın'ın imdadına Trabzon'dan havalanan ambulans helikopter...

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili köyünde yaşayan tansiyon hastası 80 yaşındaki Mevlüt Özaydın'ın imdadına Trabzon'dan havalanan ambulans helikopter yetişti.

Borçka ilçesine bağlı Camili köyünde yaşayan ve tansiyon hastası olduğu belirtilen Mevlüt Özaydın'ın fenalaşmasıyla yakınları tarafından Camili sağlık ocağından yardım istendi. Sağlık ocağı ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kar kalınlığının yaklaşık 3 metreye ulaştığı bölgede yolların kapalı olması nedeniyle Trabzon'dan ambulans helikopter talep edildi. Trabzon'dan Özaydın için havalanan helikopter Camili Hudut Karakolu'na ait helikopter pistine indi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla helikoptere taşınan Özaydın, daha sonra Artvin Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

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