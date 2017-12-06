Kar Ve Tipi Dolayısıyla Kapanan Yolda Sürücü Kalp Krizi Geçirerek Öldü

Kar ve tipi dolayısıyla kapanan Erzurum-Bingöl Karayolunda yolun açılmasını bekleyen tır sürücüsü, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kar ve tipi dolayısıyla kapanan Erzurum-Bingöl Karayolunda yolun açılmasını bekleyen tır sürücüsü, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Doğu Anadolu'da 500'ün üzerinde köy ve mahalle yolu ile bazı şehirlerarası yollar ulaşıma kapandı. Kar ve tipi dolayısıyla Erzurum - Bingöl Karayolu Çat - Karlıova arası Çirişli mevki ulaşıma kapandı. Yolda yüzlerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü sırada yolda mahsur kalan 08 K 7248 plakalı tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi. Yolda mahsur kalan diğer vatandaşların müdahale ettiği sürücü kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Üzerine battaniye örtülen ceset tırın yanında kaldı.

Erzurum - Bingöl Karayolunun ulaşıma açılmasıyla sürücünün cenazesinin Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı belirtildi.