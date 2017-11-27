Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, durum oto tamircilerin ve lastikçilerinin yüzünü güldürdü.

Sarıkamış'ta kar yağışı lastikçilerin yüzünü güldürdü.

Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, durum oto tamircilerin ve lastikçilerinin yüzünü güldürdü.

Kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarına kışlık bakım yaptırmak ve kar lastiği taktırmak için lastikçilere akın etti. Sabah erken saatlerde lastikçileri dolduran sürücüler araçlarına kışlık lastik taktırdı.

Sarıkamış'ta lastik sektöründe hizmet veren Kenan Baba vatandaşların lastiklerini taktırmak için gecikmemeleri gerektiğini söyledi.

Baba, "Sarıkamış'ta kış çok şiddetli geçiyor. Aracın emniyeti için 4 tane kış lastiği olması gerekir. Bundan dolayı kışlık lastik takmayan sürücüler geç kalmadan lastiklerini değiştirmesi gerekir" dedi.

Sarıkamış'ta karla birlikte hareketlenen lastikçiler çok sayıda aracın yazlık lastiklerini çıkararak yerine kışlık lastikler takıldı.