Kara kış gelmeden sıcacık bir yuva daha

Tekkeköy Belediyesi, kış soğukları ve kar yağışı başlamadan önce zor şartlar içerisinde yaşamaya çalışan bir aileye daha prefabrik ev teslimini gerçekleştirdi

Tekkeköy Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamındaki örnek çalışmaların yanında oturulamayacak durumdaki evlerin yerine prefabrik ve konteyner evler yaparak ailelere sıcacık yaşanabilir mekanlar kazandırıyor.

Bu kapsamda Tekkeköy Belediyesi, zor şartlar içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışan bir aileyi daha sıcacık bir yuvaya kavuşturdu. Belediye Başkanı Hasan Togar, "20 yıldır güneşi görmeden yaşadım diyen bir teyzemizi ve eşini sıcacık bir yuvaya kavuşturduk" dedi.

GÜN YÜZÜNE KAVUŞTU

Başkan Togar, "Yiyecek, giyecek, sağlık, gıda ve daha birçok yardımın yanında ihtiyaç sahibi ailelerimizin oturulamayacak durumdaki evlerinin yerine prefabrik evler inşa ederek, sıcacık yuvalarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. İlçemizde üç buçuk yıl içerisinde tadilat, onarım, bakım, malzeme yardımı, konteyner ve betonarme evlerin yanında kırka yakın prefabrik ev yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. Bugün burada yaşamanın imkansız olduğu zor şartlar içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışan bir ailemizi daha yaklaşan kış şartları öncesi sıcacık kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eşyasıyla, manzarasıyla 'gün yüzü gördüm' dediği sıcacık yuvasına kavuşturduk" diye konuştu. N. Alper CABBAR