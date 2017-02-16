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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Rahmi Doğan’ı Ziyaret Etti

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Rahmi Doğan’ı Ziyaret Etti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen "2017 Kış Tatbikatı'na katılmak üzere Kars'a...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen "2017 Kış Tatbikatı'na katılmak üzere Kars'a geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı Harakani Havaalanı'nda; Vali Rahmi Doğan, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Özoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından karşıladı.

Orgeneral Salih Zeki Çolak, daha sonra beraberindekilerle birlikte Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette, Valilik Şeref Defterini imzalayan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak" a Vali Doğan, ziyaret anısına şilt takdim etti.

Bir süre Vali Doğan ile görüşen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, daha sonra valilik makamından ayrılarak TSK tarafından icra edilen "2017 Kış Tatbikatının yapıldığı Cumhuriyet Köyü'ne hareket etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Rahmi Doğan’ı Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Rahmi Doğan’ı Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Rahmi Doğan’ı Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Rahmi Doğan’ı Ziyaret Etti

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