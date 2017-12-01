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Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Darbe Davasında 10 Tahliye

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Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Darbe Davasında 10 Tahliye
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin açılan...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada 10 sanığın tahliyesine karar verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 150 sanık hakkında açılan davanın bugünkü celsesi görüldü. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde beyanları alınan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye talebinde bulundular. Söz alan Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının avukatları, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Savcı mütalaasının alınmasının ardından duruşmaya ara verildi. Verilen aranın tamamlanması ile ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Erdoğan, Ali Gürcan, Altuğ Kayışoğlu, Ayhan Kaykaç, Bahri Bayrak, Fehmi Atuk, Mevlüt Özyurt, Murat Kül, Mustafa Kundakçı ve Volkan Önal'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının suçtan zarar görme ihtimallerine binaen müdahillik talebini kabul etti. Dava, 19 Mart 2018 tarihine ertelendi.

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