  • BIST 87.256
  • Altın 146,160
  • Dolar 3,6253
  • Euro 3,8383
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Kara Kuvvetleri Ve Ege Ordu Komutanından Denizli’ye Ziyaret

» »
Kara Kuvvetleri Ve Ege Ordu Komutanından Denizli’ye Ziyaret
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, bölge ziyaretleri kapsamında Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ı...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, bölge ziyaretleri kapsamında Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ı ziyaret etti.

Vali Altıparmak'ı makamında ziyaret eden kuvvet komutanları ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Denizli 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Komutanlar daha sonra Valilik makamına geçerek Vali Altıparmak ile bir süre görüştü. İldeki faaliyetler hakkında yapılan görüş alışverişinin ardından Kuvvet Komutanları Denizli'den ayrıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 28 Şubat’ı Protesto Ettiler28 Şubat 2017 Salı 14:44
  • Üç Öğretmen Okulun İkinci Katından Aşağı Atladı28 Şubat 2017 Salı 14:44
  • Konya-karaman-mersin Sanayi Ve Ticaret Koridoru Oluşturuluyor28 Şubat 2017 Salı 14:38
  • Tika’dan Afganistan Medya Kurumlarına Türkçe Kursu28 Şubat 2017 Salı 14:33
  • İnşaat İşçisi Metrelerce Yükseklikte Canını Tehlikeye Attı28 Şubat 2017 Salı 14:33
  • Bakan Eroğlu, Baba Mesleğine Döndü28 Şubat 2017 Salı 14:28
  • Devlet Başlattı, Millet Sürdürüyor28 Şubat 2017 Salı 14:28
  • Gölbaşı Eski Belediye Başkan Yardımcısı Bölük, Son Yolculuğuna Uğurlandı28 Şubat 2017 Salı 14:08
  • Altunyaldız, İmam Hatipli Öğrencilere 28 Şubat’ı Anlattı28 Şubat 2017 Salı 13:58
  • 28 Şubat Şiirleri Kitap Oldu28 Şubat 2017 Salı 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti