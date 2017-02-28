Kara Kuvvetleri Ve Ege Ordu Komutanından Denizli’ye Ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, bölge ziyaretleri kapsamında Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ı...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, bölge ziyaretleri kapsamında Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ı ziyaret etti.

Vali Altıparmak'ı makamında ziyaret eden kuvvet komutanları ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Denizli 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Komutanlar daha sonra Valilik makamına geçerek Vali Altıparmak ile bir süre görüştü. İldeki faaliyetler hakkında yapılan görüş alışverişinin ardından Kuvvet Komutanları Denizli'den ayrıldı.