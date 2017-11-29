Kara propaganda yapıyor

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Son günlerde ülkemiz aleyhine başlatılan küresel kara propagandayı yapanların değirmenine su taşımaktan başka hiçbir amaca hizmet etmediğin açık ve seçik ortadadır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Orman Bakanlığı Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yer veren Yıldırım, " Kılıçdaroğlu, grup toplantısında eline bir tomar kağıt alarak heyecanla, şevkle Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının üzerinden bir itibar cinayeti işlemeye kalkmıştır. Yalan yanlış belgelerle aklı sıra akrabalar üzerinden Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannediyor "dedi.

Yıldırım, " Mal bulmuş Mağribi gibi şiddetle, celalle Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret etmeye devam ediyor. Geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu buna benzer onlarca asılsız iddiada bulunmuş, her seferinde de şapa oturmuştur. Bugün de durum bundan farklı değildir. Son günlerde ülkemiz aleyhine başlatılan küresel kara propagandayı yapanların değirmenine su taşımaktan başka hiçbir amaca hizmet etmediğin açık ve seçik ortadadır." dedi.

