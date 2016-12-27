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Karaalp’ten Başkan Şahiner’e Ziyaret

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Karaalp’ten Başkan Şahiner’e Ziyaret
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Yılmaz Karaalp, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürleri Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Yılmaz Karaalp, Başkan Abdulkadir Şahiner ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile eğitim konusunda hangi hizmetlerin yapılabileceğini konuştular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahiner, "Sevgili öğretmenlerimizle bir araya gelmek, onların gençlerimiz ve öğrencilerimiz için geliştirdikleri projeleri öğrenmek bana büyük bir keyif veriyor. Sungurlu Belediyesi olarak, gelişmemizin, büyümemizin, yarınlarımızın, teminatı olan çocuklarımıza yönelik her türlü projenin içinde olmaya hazırız. Bunu hep söylüyorum" şeklinde konuştu.

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