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KARAASLAN: SAMSUN BÜYÜK DESTEK VERECEK

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KARAASLAN: SAMSUN BÜYÜK DESTEK VERECEK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, 16 Nisan günü ülke için çok önemli bir karar verileceğini belirterek, ''Bu yalnızca AK Parti'nin meselesi değil. Bu Türkiye'nin meselesi. Samsun, bu büyük başlangıca ciddi anlamda destek verecek'' dedi

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşmacı olarak davet edildiği, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konferansı”na katıldı. AK Parti İl Başkanlığı'nca Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonu’nda düzenlenen konferansın açılışında konuşan Çiğdem Karaaslan, referandum süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''Milli mücadele ruhunun ruhumuza işlediği bir şehirde yaşıyoruz'' diyen Karaaslan, ''Bunun hakkını vermek noktasında hiç bir sıkıntı yaşamıyoruz. 15 Temmuz akşamı hep birlikte meydanlarda idik. O gece sen, ben, öteki yoktu. Biz memleket meselesi varsa o zaman bir oluyoruz. İşte şimdi yeni bir yol ayrımındayız. 16 Nisan günü ülkemiz için çok önemli bir karar vereceğiz. Bu yalnızca AK Parti'nin meselesi değil. Bu Türkiye'nin meselesi. Bu bütün bir milletin meselesi. Millet olmanın gereğini inşallah o gün yerine getireceğiz. Milli mücadelenin başladığı şehir Samsun, bu ruhla yoğrulmuş şehir Samsun, bugüne kadar bunun aksine hiç bir davranış sergilemedi. Biz inanıyoruz ki Samsun'da bu büyük başlangıca ciddi anlamda destek verecek'' dedi.

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Herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğuna dikkati çeken Karaaslan, ''Çünkü hepimiz bu ülkenin bir evladıyız. Bir ailenin 15 Temmuz gününden önce çocuğuna karşı duyduğu sorumlulukla, 15Temmuz gecesini yaşadıktan sonra sorumluluğunda fark var. Her birimiz farklı STK'larda toplumun farklı yaralarına merhem olmaya, farklı sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Her birimizin ayrı ayrı uzmanlık alanları, çalışma alanları var. Bizi bu gece salonda birleştiren duygu ki, aslında 16 Nisan günü sandıkta aynı duyguyu yaşatacak diye düşünüyoruz. Hepimizin ortak geleceği ülkemizin geleceği demektir'' diye konuştu.

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