Karabağlar’da Sıcak Asfalt Sevinci

Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin muhtelif bölgelerinden sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları kapsamında Karabağlar Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtulan vatandaşlar, yolların asfaltlanmasından dolayı memnun olduklarını ifade ettiler. Mahalle sakinlerinden Mehmet Erdoğan, Battalgazi Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı Başkan Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Yollar eskiden kötüydü. Çamurdu. Her taraf berbattı. Yolumuza şimdi asfalt döküldü. Güzel oldu. Allah devletimizden ve Belediye Başkanımızdan razı olsun. 40 yıldır burada oturuyoruz. İlk geldiğimizde buraya gelmekte çok zorlanıyorduk. Artık şimdi herkesin arabası var. Asfalt döküldü daha güzel oldu. Yapılan bu çalışmalardan sonra tozdan topraktan, çamurdan kurtulduk çok şükür" ifadelerini kullandı. Karabağlar Mahallesi sakinlerinden Mehmet Ali Sunar ise, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Şimdiye kadar kimse buraya bakmadığından dolayı biz çok şikayetçiydik. Nihayet hizmet geldi. Şu gelen asfaltın bir kamyonu 6 milyardır. Bir vatandaşa kalsa kimse bunu cebinden çıkarıp veremez. Ama Allah devletten razı olsun. Bu hizmeti bizlere getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan razı olsun. Bu arada şunu da söyleyeyim eğer bir başkan varsa o da Selahattin Başkandır. Ben başka da belediye başkanı tanımam. Selahattin bey hem anamızı, hem de babamızı soruyor. Bizler fakir olduğumuz halde her şeyimize koşuyor. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

Hacı Osman Bozdoğan isimli mahalle sakini de, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek "Mahallemize asfalt istedik sağ olsunlar getirdiler. Allah devletimizden ve başkanımızdan razı olsun. Önceleri buralardan çamurdan tozdan topraktan geçilmezdi. Bir araç geçtiğinde tozdan dumandan geçilmiyordu. Bunu önlemek için kendi imkanlarımızla su falan döküyorduk devamlı toz olmaması için. Artık o günler gerilerde kaldı. Görüyorsunuz güzel bir asfalt serimi oldu" dedi.