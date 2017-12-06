  • BIST 105.304
  • Altın 156,612
  • Dolar 3,8526
  • Euro 4,5430
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Karabük Belediyesi’nden Hijyen Denetimi

» »
Karabük Belediyesi’nden Hijyen Denetimi
Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda tüketimi yapılan işyerlerine hijyen denetimi yapıldı.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda tüketimi yapılan işyerlerine hijyen denetimi yapıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, gıda ürünleri satımı gerçekleştiren iş yerlerinde hijyen denetiminin yanı sıra ruhsat kontrolü, kullanılan gıdaların uygunluğu, iş yerleri ve üretim yapılan yerlerin temizliği, İş Yeri Hijyen Eğitim Belgesi olup olmadığı ve mutfakta görev yapan personelin kıyafetleri ile temizliğine bakıldığını söyledi.

Usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldığını da belirten Vergili, " Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, halkın sağlığını olumsuz etkileyecek durumlara karşı asla taviz vermeyecek. Demetimler belli bir periyotta yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Özellikle insan sağlığını ilgilendiren konularda çok daha hassas ve dikkatli olmalıyız. Karabük Belediyesi olarak insan sağlığını ilgilendiren konularda çok duyarlıyız. Amacımız, ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın huzur içerisinde alışverişlerini yapabilmeleri için özellikle gıda üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerini sıkı bir şekilde denetleyerek, eksikliklerin giderilmesini ve hijyeni sağlamaktır." dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Performans Artırıcılar Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler06 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
  • 95 Yaşındaki Hastaya Çalışan Kalpte 3 Damar Bypass Operasyonu06 Aralık 2017 Çarşamba 13:58
  • Selçuklu’ya Bir Sağlık Tesisi Daha06 Aralık 2017 Çarşamba 13:48
  • Çocukların Ameliyat Korkusuna Çözüm06 Aralık 2017 Çarşamba 13:43
  • Pörtlek Göz Kader Değil06 Aralık 2017 Çarşamba 13:13
  • Ağrı İle İlgili Hiç Bilmediklerimiz06 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
  • 5 Yıldır Karaciğer Nakli Bekleyen Minik Derya’nın Feryadı06 Aralık 2017 Çarşamba 12:23
  • "Yılın Tıp Adamı" Ödülü Op. Dr. Erdal Cücük’e06 Aralık 2017 Çarşamba 11:48
  • Bahçeci Sağlık Grubu 12. Tüp Bebek Merkezini Ankara’da Açıyor06 Aralık 2017 Çarşamba 11:33
  • Belirti Vermeyen Safra Kesesi Taşına Dikkat06 Aralık 2017 Çarşamba 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti