Karabük Belediyesi’nden Hijyen Denetimi

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda tüketimi yapılan işyerlerine hijyen denetimi yapıldı.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda tüketimi yapılan işyerlerine hijyen denetimi yapıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, gıda ürünleri satımı gerçekleştiren iş yerlerinde hijyen denetiminin yanı sıra ruhsat kontrolü, kullanılan gıdaların uygunluğu, iş yerleri ve üretim yapılan yerlerin temizliği, İş Yeri Hijyen Eğitim Belgesi olup olmadığı ve mutfakta görev yapan personelin kıyafetleri ile temizliğine bakıldığını söyledi.

Usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldığını da belirten Vergili, " Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, halkın sağlığını olumsuz etkileyecek durumlara karşı asla taviz vermeyecek. Demetimler belli bir periyotta yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Özellikle insan sağlığını ilgilendiren konularda çok daha hassas ve dikkatli olmalıyız. Karabük Belediyesi olarak insan sağlığını ilgilendiren konularda çok duyarlıyız. Amacımız, ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın huzur içerisinde alışverişlerini yapabilmeleri için özellikle gıda üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerini sıkı bir şekilde denetleyerek, eksikliklerin giderilmesini ve hijyeni sağlamaktır." dedi.