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Karabük Kent Konseyinden Ortaokullar Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması

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Karabük Kent Konseyinden Ortaokullar Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması
Karabük Kent Konseyi tarafından "Karabük Gençleri Karabük'ü Tanıyor" sloganıyla düzenlenen ortaokullar arası genel kültür bilgi yarışmasının kuraları...

Karabük Kent Konseyi tarafından "Karabük Gençleri Karabük'ü Tanıyor" sloganıyla düzenlenen ortaokullar arası genel kültür bilgi yarışmasının kuraları çekildi. 15 Şubat'ta başlayacak yarışmanın finali ise 3 Nisan'da yapılacak.

Kent Konseyi Başkanı Kazım Özcan kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, yürütme kurulu olarak kendilerine belirledikleri hedefler doğrultusunda ilerlediklerini, ortaokullar arası bilgi yarışmasının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Özcan, "Bizler Karabük Kent Konseyi olarak; kent sorunlarını takip etmek, kentin kimlik ve vizyon sahibi olması, hemşerilik bilincinin geliştirilmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla sıkı bir dirsek teması içinde herkese ve her kesime açık çalışma" anlayışıyla çalışacağız demiştik. Kent Konseyi olarak gerçekleştirdiğimiz ilk toplantımızda emekleyerek yol alalım dedik ve kendimize dört ana madde belirleyerek tüm Karabük halkımızla bunları paylaşmıştık. Bunları kısaca sıralayacak olursak trafik sorunu, Yenişehir Sinemasının yeniden Karabük halkının hizmetine sunulması, sanayi müzesi ve sergisinin Karabük'e kazandırılması, ortaokullar arası genel kültür bilgi yarışması yapılması ve bir Karabük tanıtım kitabı hazırlanması kararlarını almıştık. Gündemimize almış olduğumuz maddelerimizi hayata geçirebilmek ve gerçekleştirebilmek adına Yürütme Kurulu arkadaşlarım büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Trafik sorunu ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar ve gözlemlerler neticesinde çözüme yönelik 11 maddelik bir raporu İl Trafik Komisyonuna sunmuş bulunmaktayız. Konu ile ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar devam etmektedir. Mülkiyeti KARDEMİR AŞ'ye ait olan Türkiye'nin ilk modern sinemalarından olan Yenişehir Sineması ile ilgili KARDEMİR Genel Müdürümüzle yapmış olduğumuz ziyarette buranın Karabük için önemini ve yeniden Karabük halkının hizmetine sunulması ile ilgili taleplerimizi kendilerine anlatmıştık. Yaklaşık üç ay önce basında KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanvekili Kamil Güleç beyin 1958 yılında hizmete açılan ve Türkiye'nin sayılı sinema salonlarından biri olan geçmişin izlerini taşıyan o eski günlerin yaşamasını yeniden sağlamak adına sinema salonunun restorasyon çalışmalarına başlayıp bir yıl içinde hizmete açılacağı hedeflediklerini bizlere açıklamıştır. KARDEMİR AŞ'ye ve Kamil Güleç Bey'e tüm Karabük halkı adına teşekkürü bir borç biliriz. Karabük Müzesi ve sergisinin Karabük'ümüze kazandırılması konusunda da, gerek Karabük Valimize, Belediye Başkanımıza, gerekse KARDEMİR yönetimine verecekleri katkı ve desteklerden ötürü şimdiden teşekkür ederim. Bugün burada Karabük gençliğinin ilimizi daha iyi tanımalarını sağlamak amacı ile ortaokullar arasında tertip edilecek olan "Karabük Gençleri Karabük'ü Tanıyor" sloganıyla Ortaokullar Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması programının ilk adımı olan kura çekimlerini yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Bugün belirlenecek kuralardan sonra yarışma takvimine göre 15 Şubat tarihinde ilk yarışmamız başlatılacak olup Karabük'ümüzün kuruluş gününde 3 Nisan'da da finalimizi gerçekleştirerek yarışma sonunda gençlerimizi teşvik için hazırlamış olduğumuz güzel ödüllerimizin takdimi ile yarışmamız tamamlanmış olacaktır.

Ayrıca 3 Nisan Karabük kuruluş günü etkinlerine yetiştirmek için büyük bir çaba ve gayret gösterdiğimiz, Karabük'te doğmuş yaşamış veya görev yapmış şehrimize değer katmış, yetişmiş Karabük'ün yüzü olmuş 100 kişiyi anlatan Karabük'ün Yüz'ü adlı bir kitabı da sizlerle ve hemşerilerimizle buluşturmayı planlamaktayız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ise yaptığı konuşmada; "Öncelikle Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kuruluna böylesine önemli bir organizasyonu tertipledikleri için camiamız adına teşekkür ediyorum. Bir insan görev yaptığı yerin kültürüne nüfus edemezse, kendini bütünüyle oralı hissedemezse oraya da bir faydası olmaz. Yaşadığımız yerin tanıtımına her şeyi ile katkı sağlamak, çocuklarımıza soyut ve somut mirasımızı ve kültürümüzü anlatmak biz eğitimcilerin görevleri arasındadır. İki yıllık görev süremiz içerisinde de okul yöneticilerimize kültürel etkinlikleri artırmaları yönünde sürekli tavsiyelerde bulunuyoruz. Hemen hemen bir toplantımızın gündem maddesini de kültür ve sanat üzerine belirliyoruz. Kent Konseyi'de böyle bir organizasyonla, çocuklarımıza değerlerimizi tanıma yönünde, ilimizi çeşitli yönleriyle fark etme yönünde kendilerine bir pencere açmış oluyorlar. Bizde bu projede büyük bir memnuniyetle yerimizi aldık ve bu çalışma eğitimimize katkı sağlayacak bir projedir dedik" şeklinde duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından ise kura çekimine geçildi ve 15 Şubat'ta başlayacak olan yarışmanın grupları belirlendi.

Karabük Kent Konseyinden Ortaokullar Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması

Karabük Kent Konseyinden Ortaokullar Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması

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