Karabük Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karabük, Ankara ve Sakarya'da bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, F.K., F.D., T.B., C.C., Y.Y., A.E., E.İ., M.K., S.T., M.G. ve D.U. isimli kişiler gözaltına alındı. Operasyonların yapıldığı bazı ev ve iş yerlerinde, çeşitli miktarlarda bonzai olarak bilinen 70 gram sentetik cannabinoid ile ecstasy hap ve Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişi daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.