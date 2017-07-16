Karabük Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen ve toprağa gömülü 5 kilogram toz esrarın ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen ve toprağa gömülü 5 kilogram toz esrarın ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçuna yönelik başlattığı çalışma kapsamında Karabük, Zonguldak, Sakarya ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon yapmıştı. Yapılan operasyonda ekipler Eskipazar ilçesinde turşu bidonları içinde toprağa gömülü 5 kilo toz esrar ele geçirirken, 6 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyette sorgusu tamamlanan 6 kişi, sağlık kontrolünün ardından Eskipazar Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.S., Y.Y., B.B., M.B. ve S.B. "uyuşturucu madde temin ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, E.B ise adli kontrol şartıyla salıverildi.