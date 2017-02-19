AK Parti Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum seçimiyle ilgili, 16 Nisan da hayır çıksa bile 17...

AK Parti Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum seçimiyle ilgili, 16 Nisan da hayır çıksa bile 17 Nisan günü tekrar tartışmaların başlayacağını söyledi.

Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMM) Karabük İl Temsilciliğinin düzenlediği kahvaltılı toplantıya AK Parti Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük İl yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMM) Karabük İl Temsilcisi Doç. Dr. Mustafa Düvenci, birliğin 2007 yılında kurulduğunu ve çalışmalarına 2010 yılında başladığını ifade ederek, Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMM)'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal ise, 16 Nisan tarihinde referandumun gerçekleştirileceğini ve bir değişim süreci olduğunu ifade ederek, "Bu ülkenin 94,95 yıllık bir tecrübesi var. Öyle bir hadise gerçekleşmeyecek velev ki 16 Nisan da hayır çıksa yeni hükümet sistemi arayışı son bulacak mı? 94 yıldır devam eden ve bu bünyeye dar gelen bir elbise var. 17 Nisan günü tekrar tartışma başlayacak." dedi. 1876 da Kanuni Esasi ile meclis sistemine geçildiğini hemen arkasından Osmanlı Rus harbi sonrası meclisimizin ömrü çok fazla olmadışını kaydeden Uysal, "1923'te Cumhuriyeti ilan ettik hükümeti kurduk. 1924'ün başında hükümet çöktü. Tabi tek parti yönetimi var. 1956'ya kadar tek parti yönetimiyle geldik. Tabi cumhuriyetin temelleri oturtuluyor. Bir taraftan da arayış var tek partiyle olmayacağına yönelik hem yurt içinden hem yurt dışından gelen baskılar var. Dünya tek partili sistemi kabul etmiyor. Demokrasi varsa seçme seçilme hakkın olması gerekiyor. 1946'da çok partili sisteme geçtik. Açık oy gizli tasnif, oyu veriyorsun 1 hafta sonra sonucu söylüyorlar. Tabi böyle bir sistemde sonucun nasıl çıkacağını çocuğa sorsan çocukta bilecektir. Demokrat Parti o dönemde bir başarı elde edemiyor. 1950 ile 1960 dönemi çok önemli bir dönem ve Demokrat Parti'nin bu ülkeye çok fazla kazanımlarının olduğu dönemdir. Rahmetli babam menderes der başka bir şey demezdi. Köyümüzün yolları o zaman yapılmış, köyümüze yakın bir yerde baraj yapılmış, köyde bir ufuk açma pozisyonu olmuş. Karayolları o dönemki şartlarda karayolları yapılmaya başlanmış. 1950 öncesiyle 1960 sonrasını mukayese ettiğimizde müthiş bir sıçrama dönemine denk geliyor. Tabi o dönem içerisinde de insanlar inançlarıyla barışık hale gelmiş. Tek parti döneminde insanlar inançlarını yaşayamamış. En basitinden Türkçe ezanlar okunuyor. Halk bunu kabul etmiyor. Yıllardır halk bu zulümle karşı karşıya geliyor. Ama Adnan Menderes ilk geldiği andan itibaren toplumun inançlarına daha saygılı davranmaya çalışıyor ve onlara bu yönde hizmet etmeye çalışarak ezanı orijinal hale getirerek milletimizin gönlünde taht kurmuş, Allah rahmet eylesin." dedi.

"İhtilal sonrasında 2003 yılına kadar bu ülke dikiş tutmuyor"

Karabük Milletvekili Uysal, ihtilal sonrasından 2003 yılına kadar Türkiye'nin dikiş tutmadığını ve 43 yıllık süreçte 21 tane hükümet kurulduğunu ifade ederek, "Hükümetin ömürleri o kadar oluyor ki 3'er aylık hükümet dönemlerimizde var. 1950de Kore'ye asker gönderdik dünya barışına katkı sağlamak için, dünyada bizde varız demek adına. Şehitlerimiz oldu. Kore 1960'larda ekonomik durumu bizden çok kat ve kat aşağıda olan bir ülke. Bugünkü Güney Kore 2015 ihracat değeri 600 milyar dolara denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatı 150 milyar dolar civarında. Özellikle 80'li ve 90'li yıllarda güney Kore büyüme oranlarını yüzde 8'lerin üstünde tutarak müthiş bir destan yazdı. Biz 80'li 90'lı 2000'li yıllarda tüm enerjimizi hükümet sistemlerine hükümet kurmaya siyasi faaliyetlere harcamamızdan dolayı öyle yıllar oldu ki büyümemiz eksiye gitti." dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal'a programa katılımından dolayı 10 fidan hediye edildiğinin ve fidanlar İstanbul'da orman arazisine dikildiğinin belirtildiği bir belge takdimi yapıldı.