  • BIST 95.114
  • Altın 141,223
  • Dolar 3,5862
  • Euro 3,8984
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Karabük Ovader’den Milletvekili Uysal’a Ziyaret

» »
Karabük Ovader’den Milletvekili Uysal’a Ziyaret
Ovacıklılar Kalkınma ve Dayanışma Derneği (OVADER) Başkanı Mehmet Deligöz ve yönetimi, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ı ziyaret etti.

Ovacıklılar Kalkınma ve Dayanışma Derneği (OVADER) Başkanı Mehmet Deligöz ve yönetimi, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ı ziyaret etti.

TBMM'deki makamda gerekleşen ziyarette konuşan Milletvekili Uysal, derneklerin birlik ve beraberliğin sağlanması ve sürdürülmesi konusundaki önemine değinerek, "Birlik beraberliği sağlama, kaynaşma, kültürleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarabilme adına derneklerin vazifesinin çok büyük olduğuna inanıyorum.İnsanların iyi gününde sevincini yaşayacağı, kötü gününde sırtını yaslayabileceği, dertlerini paylaşabileceği birilerinin olabilmesi güzel bir duygudur. Bu manada sizler bunu Karabük'te çok iyi yapıyorsunuz. Ovacıklılar Derneğimiz geçmişinden gelen gücünü yeni yönetim olarak sizlerin de katkılarıyla daha da artırarak devam ettirirsiniz. Yeni yönetim tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Bizim üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız ve yanınızdayız. Ovacık'a, Karabük'e ve ülkemize sizlerle birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal daha sonra dernek yönetimi ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.

Karabük Ovader’den Milletvekili Uysal’a Ziyaret

Karabük Ovader’den Milletvekili Uysal’a Ziyaret

Karabük Ovader’den Milletvekili Uysal’a Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adilcevaz Kyk Öğrencileri Şehit Ailelerini Unutmadı11 Mayıs 2017 Perşembe 18:48
  • Söke’de Demir Yüklü Kamyon Devrildi11 Mayıs 2017 Perşembe 18:48
  • Omü’de Türkçe Şöleni11 Mayıs 2017 Perşembe 18:43
  • Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor11 Mayıs 2017 Perşembe 18:43
  • Tıpta İnovasyon Buluşmaları-311 Mayıs 2017 Perşembe 18:38
  • Yeşilyurt Belediyesinden Eğitime Destek11 Mayıs 2017 Perşembe 18:33
  • Kozan’da Fırına Silahlı Saldırı11 Mayıs 2017 Perşembe 18:33
  • Nilüfer’de Spor Coşkusu Sürüyor11 Mayıs 2017 Perşembe 18:28
  • Fadıloğlu’ndan ‘Engelliler Haftası’ Kutlaması11 Mayıs 2017 Perşembe 18:28
  • Büyükelçi Ulfat Kadyrov’dan Tso’ya Ziyaret11 Mayıs 2017 Perşembe 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti