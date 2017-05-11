Karabük Ovader’den Milletvekili Uysal’a Ziyaret

Ovacıklılar Kalkınma ve Dayanışma Derneği (OVADER) Başkanı Mehmet Deligöz ve yönetimi, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ı ziyaret etti.

Ovacıklılar Kalkınma ve Dayanışma Derneği (OVADER) Başkanı Mehmet Deligöz ve yönetimi, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ı ziyaret etti.

TBMM'deki makamda gerekleşen ziyarette konuşan Milletvekili Uysal, derneklerin birlik ve beraberliğin sağlanması ve sürdürülmesi konusundaki önemine değinerek, "Birlik beraberliği sağlama, kaynaşma, kültürleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarabilme adına derneklerin vazifesinin çok büyük olduğuna inanıyorum.İnsanların iyi gününde sevincini yaşayacağı, kötü gününde sırtını yaslayabileceği, dertlerini paylaşabileceği birilerinin olabilmesi güzel bir duygudur. Bu manada sizler bunu Karabük'te çok iyi yapıyorsunuz. Ovacıklılar Derneğimiz geçmişinden gelen gücünü yeni yönetim olarak sizlerin de katkılarıyla daha da artırarak devam ettirirsiniz. Yeni yönetim tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Bizim üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız ve yanınızdayız. Ovacık'a, Karabük'e ve ülkemize sizlerle birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal daha sonra dernek yönetimi ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.