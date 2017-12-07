Karabük Üniversitesi’nde Binler Kudüs İçin Yürüdü

Karabük Üniversitesi (KBÜ) kampüs alanı içinde KBÜ Rektörü Prof.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) kampüs alanı içinde KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, dekanlar, öğretim üyeleri, yerli ve yabancı öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ve meşalelerle yürüdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" ve "Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını" açıklaması üzerine Karabük Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşünde öğrenciler, tekbir getirerek, slogan attı. KBÜ Camisi önüne kadar süren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir okunmasının ardından açıklama yapan KBÜ Rektörü Porf. Dr. Refik Polat, insanlık tarihinin ortak mirası Kudüs'e destek olmak için toplandıklarını söyledi. Dün akşam bütün dünyanın gözleri önünde tarihi bir yanlışın ilan edildiğini kaydeden Polat, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve dünyadaki pek çok devletin asla kabul etmeyeceği bu karar, insanlık tarihinde bir utanç vesikası olarak yerini alacaktır. Bu karar asla telaffuz edilemez, kabul edilmesi de mümkün olmayan bir karardır. Çünkü Kudüs, İslam'ın ilk kıblesidir. Kudüs, huzurda olmaktır. Kudüs, isradır, miraçtır, göklere açılan sevdadır. Kudüs, Hz. Ömer'dir, Kılıçarslan'dır, Sultan Mesut'tur, Selahaddin-i Eyyubi'dir. Ve Kudüs; Batı Şeriadır, Ramallah'tır, Gazze'dir, Filistin'dir. Kudüs Filistinli annelerin, babaların, çocukların gözyaşıdır. Kudüs Mekke'dir, Medine'dir, Bağdat'tır, Şam'dır, İstanbul'dur. Kudüs, yalnızca Filistinlilerin değil, hepimizin öz vatanıdır. Karabük Üniversitesi Rektörü olarak, ABD'nin aldığı bu kararı protesto ediyor, ABD ve İsrail'i bu karar ve uygulamalarından dolayı tel'in ediyorum. Karabük'ten tüm dünyaya sesleniyoruz; Kudüs Filistin'in başkenti ve insanlığın ortak mirasıdır. Unutmayalım ki, gecenin en koyu karanlığında güneş doğar. Bu yanlış kararın Kudüs'ün kurtuluşuna vesile olması temenni ediyorum" dedi.

ABD'nin ve İsrail'in protesto edildiği Filistin'e destek yürüyüşü, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yakup Koçyiğit'in yaptığı duanın ardından sona erdi.