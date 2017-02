Karabük’de İstihdam Seferberliği Toplantısı Yapıldı

Karabük Valisi Mehmet Aktaş başkanlığında "Milli İstihdam Seferberliği" toplantısı yapıldı.

Toplantıya Vali Mehmet Aktaş'ın yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Karabük Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Yıldırım, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve yatırımcı, sanayici iş adamları katıldı.

Kent Meydanı Belediye Nikâh Salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Vali Mehmet Aktaş, "TOBB Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından startı verilen ve daha sonra 9 Şubat tarihli Resmi Gazete yayınlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK ) ile mevzuatı şekillenen İstihdam Seferberliği ile ilgili birinci elden ilgili kurum temsilcileri ile birlikte sizleri bilgilendirmek amacıyla böyle bir toplantıyı tertip etmiş olduk. Konu ile ilgili olarak hem TSO Başkanımız Tuncay Bey, hem de İŞKUR Müdürümüz Coşkun Bey mevzuat ile ilgili teknik bilgiyi sizlere aktaracak. Hem ülke ekonomisi olarak, hem de firma düzeyinde büyüyebilmek için daha fazla üretmek ve daha fazla istihdam sağlamak lazım. Üretimin en önemli unsurlarından birisi şüphesiz istihdamdır. İstihdam oranı arttıkça, üretim arttıkça piyasaya daha fazla para girişi olacaktır. Piyasaya giren o para, ekonomiyi daha fazla canlandıracak ve daha fazla büyütecektir. Dolayısıyla üretimin en önemli iki unsuru biri hammadde ise diğeri işgücü, istihdamdır. Biz bugün işin istihdam boyutunu konuşacağız. Karabük olarak el birliği ile bunların en iyisini yapmanın gayreti içersinde olacağız."dedi.

"Biz sizden daha istekli olacağız"

Kamuya düşen görevin İstihdam Seferberliğini tam anlamıyla özel sektöre anlatmak ve ondan sonra da her türlü teknik desteği vermek olduğunu ifade eden devam eden Vali Aktaş, "Bir kısmınızın aklına gelmiştir acaba kamu bize yardımcı olacak mı? Bürokrasi bize yardımcı olacak mı? İşimizi ne kadar kolaylaştıracaklar? O noktada da sizlere şunu rahatlıkla söyleyebilirim biz kamu olarak bütün ilgili birim yetkilileri ve çalışanları olarak en üst düzeyde faydalanabilmeniz için var gücümüzle çalışacağız. Biz sizden daha istekli olacağız, sizden daha gayretli olacağız bundan hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki siz istihdam teşviklerinden faydalanmak istediğinizi bir şekilde bize iletin, biz ondan sonrasını Allah'ın izniyle sizin adınıza takip ederiz ve her işinizi kolaylaştırırız, onun garantisini burada ben arkadaşlarım adına veriyorum. Biz bize düşen kısmında kesinlikle sizin arkanızdayız, size her türlü desteği vereceğiz."diye konuştu.

Toplantı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Karabük Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen'in yaptığı konuşmalar ile devam etti. İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven'in katılımcılara sunumlar eşliğinde yaptığı detaylı bilgilendirmenin ardından toplantı soru-cevaplar ile sona erdi.