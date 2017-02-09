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Karabük’e Şehit Ateşi Düştü

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Karabük’e Şehit Ateşi Düştü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlediği operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Umut Aytekin'in memleketi Karabük'e şehit...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlediği operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Umut Aytekin'in memleketi Karabük'e şehit ateşi düştü.

El Bab şehidi Uzman Çavuş Umut Aytekin'in Karabük'ün Karabük köyünde bulunan baba evine ateş düştü. Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Garnizon Komutanı Tekin Nemlioğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Cihan Ulukaya şehidin annesi Zehra Aytekin ve baba Hasan Aytekin'e acı haberi verdiler. Şehidin baba evine Türk Bayrakları asıldı.

Karabük’e Şehit Ateşi Düştü

Karabük’e Şehit Ateşi Düştü

Karabük’e Şehit Ateşi Düştü

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