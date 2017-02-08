  • BIST 88.249
  • Altın 148,080
  • Dolar 3,7109
  • Euro 3,9713
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Karabükspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

» »
Karabükspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 20 haftasının açılış maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kardemir Karabükspor hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 20 haftasının açılış maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kardemir Karabükspor hazırlıklarını sürdürdü.

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, takımın bir hafta süren Antalya kampının ardından kente gelerek Beşiktaş hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ettiklerini söyledi.

Takımın cuma günü akşam oynayacakları Beşiktaş maçına odaklandığını ve hedeflerinin 3 puan olduğunu anlatan Gül, "Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te bir hafta iyi bir kamp geçirdik. Sakat oyuncularımız aramıza döndü. Takımda Traore dışında eksik yok. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Traore, Beşiktaş maçına yetişemeyecek. Kendisi Cumartesi günü Karabük'te olabilecek. Onun yerine oynayacak arkadaşlarımız da en az onun kadar başarılı olacaktır. Beşiktaş iyi bir ekip, ligin lideri. Hep söyledik kolay maç olmayacak. Sahasında iyi oynayan bir ekibiz. Bu avantajımızı da kullanarak puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurumspor, Nazilli’nin Provasını Yalova’da Yaptı08 Şubat 2017 Çarşamba 15:33
  • İstanbul’da Yaşayan Malatyalılardan Yeni Dernek08 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Tokatspor - Tuzlaspor Maçının Biletleri 1 Lira08 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
  • Dünyanın En İyi Güreşçisi Taha Akgül08 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
  • Kuban Krasnodar Maçının Bilet Fiyatı 7 Euro08 Şubat 2017 Çarşamba 15:03
  • Fenerbahçe, Bursaspor Hazırlıklarını Sürdürdü08 Şubat 2017 Çarşamba 14:58
  • Mustafa Bozbağ: "Bir Kulübü Borçlandırmak Kolay Ama..."08 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
  • Antalyaspor Kuvvet Ve Taktik Çalıştı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:28
  • Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig08 Şubat 2017 Çarşamba 14:28
  • Galatasaray’ın Borcu 430 Milyon Tl08 Şubat 2017 Çarşamba 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti