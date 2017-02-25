Karabükspor, Gençlerbirliği Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği takımını konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, son hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği takımını konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, son hazırlıklarını tamamladı.

Karabük Üniversitesi Stadı'nda, Teknik Direktör Zoran Barisic yönetimindeki idmana futbolcular tam kadro katıldı. Bir süredir sakatlıkları nedeniyle sadece takımla koşulara katılan Tanase ve Traore de kadroda yer aldı.

Takımın son idamınını ziyaret eden Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Teknik Direktör Zoran Barisic ve futbolculara yarınki mücadele öncesi moral vererek başarılar diledi.

Karabük ekibi, Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.