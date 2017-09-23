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Karabükspor, Malatayaspor Hazırlıklarını Tamamladı

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Karabükspor, Malatayaspor Hazırlıklarını Tamamladı
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın 14.00'te Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın...

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın 14.00'te Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Çamlık sahasında gerçekleştirdiği antrenman ile tamamlayarak kampa girdi.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip istasyon çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Batman'da şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi Zehra Yalçın, Sadık Yalçın ve Atıf Aybars Yalçın da takip ettiler.

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