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Karabükspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Karabükspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde yaklaşık 1 saat süren idamının ardından kırmızı-mavili ekip kara yolu ile Ankara'ya hareket edecek. Oradan da hava yolu ile Trabzon'a geçecek.

Trabzonspor ile lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek olan Kardemir Karabükspor, geride kalan 17 maçta rakibine 9 maçta mağlup olurken, 4 maçtan ise galip ayrıldı.

Karabükspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Karabükspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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