  • BIST 93.928
  • Altın 140,045
  • Dolar 3,5451
  • Euro 3,8961
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Karabükspor, Traore’yi Gözden Çıkarttı

» »
Karabükspor, Traore’yi Gözden Çıkarttı
Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Burkina Fasolu milli futbolcu Abdou Razack Traore'ye sezon sonuna kadar izin verdiklerini açıkladı.

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Burkina Fasolu milli futbolcu Abdou Razack Traore'ye sezon sonuna kadar izin verdiklerini açıkladı.

Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdüren Kardemir Karabükspor Hasan Doğan tesislerinde akşam düzenlenen idman ile çalışmalarını sürdürdü.

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fildişi Sahili oyuncuları Abdou Razack Traore'nin sezon sonuna kadar kendileri ile birlikte olmayacağını ve izin verdiklerini açıkladı.

Gül, "Traore'nin bu sezon son senesi ve sözleşmesi bitiyor. Traore zor bir sene geçirdi ve evladını kaybetti. Değişik zamanlarda kendisi Karabükspor'dan ayrılmak istediğini de söylemişti. Transfer ya da Traore'nin ayrılması devre arasında gerçekleşmedi ve bugüne kadar geldi. Bugün itibari ile hocamızın da bilgisi dahilinde sene sonuna kadar izin verdik. Sonuçta sözleşmesi de bitiyor. Kendisine takıma verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettik" dedi.

Tolga Gül, ayrıca ligin 30 haftasında pazartesi günü sahalarında oynayacakları Osmanlıspor maçından 3 puan hedeflediklerini de kaydederek, "Lig genelinde iç sahada iyi puanlar topladık. Şuanda ligin bitmesine 5 hafta kala matematiksel olarak kümede kaldık diyemesek bile genel kanı kümede kaldığımız yönde. Rehavete kapılmadan matematiksel olarak kümede kaldığımızı görmediğimiz sürece kaldık demek doğru değil. Önümüzdeki ilk maçta taraftarımızın da desteği ile uzun süredir alamadığımız 3 puanı alırız" dedi.

Karabükspor, Traore’yi Gözden Çıkarttı

Karabükspor, Traore’yi Gözden Çıkarttı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jonathan Ayite’nin Bandırma Maçına Yetişmesi Zor05 Mayıs 2017 Cuma 17:58
  • Evkur Yeni Malatyaspor’da Adana Demirspor Hazırlıkları Sürüyor05 Mayıs 2017 Cuma 17:44
  • Samsunspor’dan Taraftara Destek Çağrısı05 Mayıs 2017 Cuma 17:24
  • Akhisar Belediyespor’da 7 Futbolcu Sarı Kart Sınırında05 Mayıs 2017 Cuma 17:14
  • ’Iaaf Çocuk Atletizmi’ Uygulama Programı Düzenlendi05 Mayıs 2017 Cuma 16:53
  • Fıfa, Messi’nin Cezasını Kaldırdı05 Mayıs 2017 Cuma 16:33
  • Transfer De Yılın Golünü Hedef Tv Attı05 Mayıs 2017 Cuma 16:03
  • Samet Aybaba: "Her Maç Ayrı Bir Final"05 Mayıs 2017 Cuma 15:58
  • İstanbul’dan St. Petersburg’a “Dostluk” Köprüsü05 Mayıs 2017 Cuma 15:34
  • Binler Omurilik Felçlileri İçin Koşacak05 Mayıs 2017 Cuma 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti