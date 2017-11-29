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Karabükspor’a Kupa Morali

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Karabükspor’a Kupa Morali
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Kardemir Karabükspor, moral buldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Kardemir Karabükspor, moral buldu.

Ligde üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından kupada galip gelen Kardemir Karabükspor'da Teknik DirektörTony Popovic, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kendileri için kupa maçının artısının uzun süredir forma şansı bulamayan oyuncuların 90 dakika oynaması olduğunu belirten Popovic, "Bu oyuncularımızla birlikte mücadelede çok iyi baskı kurarak gol pozisyonu bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama keşke farklı maçı kazansaydık. Bu açıdan hayal kırıklığına uğradım. Şu an tek düşüncemiz önümüzdeki Göztepe maçı. Bu maç bizim için final maçı, büyük maç. Tüm hazırlıklarımız ve düşüncemiz o yönde. Kupa yada lig olsun kazanmak her zaman takım için olumludur. Takıma moral verir. Forma şansı bulmayan oyuncuların bugün gösterdiği performansı beni mutlu etti. Kazanma arzusu ve kararlığı gösterdiler. Tek mutsuz olduğum ve hayal kırıklığı yaşadığım konu farklı skorla kazanmamız oldu" dedi.

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