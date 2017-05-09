Karabükspor’da Alanyaspor Hazırlıkları Başladı

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-mavili ekip Osmanlıspor maçının ardından ara vermeden Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda Osmanlıspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular ise istasyon çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Karabükspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.